Госдеп: США не нанесут вреда «российскому народу»
В США прокомментировали возможность визовых санкций против России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Госдеп.
Вашингтон выступает против того, чтобы ограничения со стороны Соединенных Штатов негативно сказались на россиянах, сообщил замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Так он прокомментировал призыв Киева к G7 запретить выдачу виз гражданам России.
Пател отметил, что разногласия у США не с простыми жителями РФ.
Напомним, в ООН заявили, что выступают против дискриминации. Таким образом в организации прокомментировали слова эстонского премьера о запрете въезда россиянам в зону Шенгена.
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