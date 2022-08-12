Госдеп: США не нанесут вреда «российскому народу»

В США прокомментировали возможность визовых санкций против России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Госдеп.

В США нет ограничений на выдачу виз россиянам

Вашингтон выступает против того, чтобы ограничения со стороны Соединенных Штатов негативно сказались на россиянах, сообщил замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Так он прокомментировал призыв Киева к G7 запретить выдачу виз гражданам России.

Пател отметил, что разногласия у США не с простыми жителями РФ.

Напомним, в ООН заявили, что выступают против дискриминации. Таким образом в организации прокомментировали слова эстонского премьера о запрете въезда россиянам в зону Шенгена.

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