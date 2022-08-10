В США нет ограничений на выдачу виз россиянам

Ограничений на выдачу виз российским гражданам в США нет. Об этом заявили в Госдепе, передает ТАСС.

МИД Чехии поддержал запрет выдачи виз для россиян

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал G7 запретить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ. По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире».

После заявления Зеленского официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 10 августа сообщил, что в Евросоюз внесли предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыСША
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