В США нет ограничений на выдачу виз россиянам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал G7 запретить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ. По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире».

После заявления Зеленского официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 10 августа сообщил, что в Евросоюз внесли предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.









