Госдеп рассказал о самом дорогом подарке Байдену от Путина
Самым дорогим подарком президенту США Джо Байдену в 2021 году оказался письменный набор от Владимира Путина, сообщили в Госдепартаменте.
Главы государств обменялись презентами на саммите в Женеве в июне 2021 года. Стоимость письменного набора оценивается в $12 тысяч.
В Госдепе уточнили, что подарок от Путина находится на хранении в Национальном архиве США.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Байден был обязан принять подарок. Этого требуют правила этикета, сказано в сообщении.
Говоря о подарке главе Белого дома, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер вручил американскому коллеге письменный набор «Москва» с традиционной росписью под хохлому. В свою очередь Байден презентовал Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.
Россия не готовится применить ядерное оружие, заявил ранее президент США, пишет НСН.
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