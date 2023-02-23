Госдеп рассказал о самом дорогом подарке Байдену от Путина

Самым дорогим подарком президенту США Джо Байдену в 2021 году оказался письменный набор от Владимира Путина, сообщили в Госдепартаменте.

В Госдепе считают, что в речи Путина нет настроя на дипломатическое решение конфликта на Украине

Главы государств обменялись презентами на саммите в Женеве в июне 2021 года. Стоимость письменного набора оценивается в $12 тысяч.

В Госдепе уточнили, что подарок от Путина находится на хранении в Национальном архиве США.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Байден был обязан принять подарок. Этого требуют правила этикета, сказано в сообщении.

Говоря о подарке главе Белого дома, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер вручил американскому коллеге письменный набор «Москва» с традиционной росписью под хохлому. В свою очередь Байден презентовал Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

Россия не готовится применить ядерное оружие, заявил ранее президент США, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Госдеп СШАДжо БайденВладимир Путин
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