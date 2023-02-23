В Госдепе считают, что в речи Путина нет настроя на дипломатическое решение конфликта на Украине
В Вашингтоне не увидели в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию настроя на дипломатическое решение конфликта вокруг Украины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
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По его словам, ситуация противоположная. Как указал дипломат, от президента не услышали даже высказанных ранее предположений о том, что «Россия пойдет на переговоры только в том случае, если будут соблюдены новые территориальные реалии».
Прайс отметил, что исходя из этого, американские власти считают, что Россия «не заинтересована в конструктивных переговорах и дипломатии».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает приостановку Москвой участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений подготовку к применению ядерного оружия.
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