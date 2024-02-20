СМИ: Венгрия не поддержала декларацию ЕС с призывом к Израилю не атаковать Рафах

Венгрия отказалась присоединиться к неформальной декларации министров иностранных дел Евросоюза, которая содержит призыв к Израилю не атаковать город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил портал EUobserver.

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Отмечается, что текст декларации был принят по итогам встречи глав МИД ЕС 19 февраля в Брюсселе. Указывается, что документ, не содержащий политически обязывающих мер, включает в себя призыв к Израилю не допустить расширения военной операции в Газе на Рафах, а также прекратить обстрелы анклава.

Согласно данным, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не комментировал причину, по которой он заблокировал принятие декларации.

Ранее, 19 февраля, министр израильского военного кабинета Бени Ганц заявил, что Израиль начнет штурм Рафаха, если палестинское движение ХАМАС не освободит взятых в плен 7 октября заложников до начала Рамадана. В 2024 году Рамадан выпадает на период с 11 марта по 9 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильВенгрия

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