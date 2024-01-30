Госдеп: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя

По его словам, все «достижения» Украины в конфликте окажутся под угрозой без дальнейшего финансирования. «Другого волшебного горшка с деньгами не существует», — указал дипломат. Он не пояснил, какие именно свидетельства имеет в виду.

Блинкен призвал американский Конгресс одобрить запрос президента Джо Байдена, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи Киеву.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также говорил, что у американских властей нет источников средств для оказания помощи Киеву, если будет отсутствовать решение Конгресса США о выделении дополнительных денег из бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

