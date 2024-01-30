Госдеп: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя

Вашингтон уже видит свидетельства того, как отсутствие военной помощи Киеву влияет на ситуацию на поле боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» для финансирования Украины

По его словам, все «достижения» Украины в конфликте окажутся под угрозой без дальнейшего финансирования. «Другого волшебного горшка с деньгами не существует», — указал дипломат. Он не пояснил, какие именно свидетельства имеет в виду.

Блинкен призвал американский Конгресс одобрить запрос президента Джо Байдена, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи Киеву.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также говорил, что у американских властей нет источников средств для оказания помощи Киеву, если будет отсутствовать решение Конгресса США о выделении дополнительных денег из бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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