Госдеп обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ и правду»
Кремль ведет «наступление на свободу СМИ и правду» в России, заявляет Госдепартамент США.
«У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», — цитирует РИА Новости заявление Госдепа.
Американское ведомство заявляет, что ограничение доступа к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) было необоснованным, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что РФ «ведет неспровоцированную войну» против Украины. Госдеп порекомендовал России завершить военную операцию и вывести войска с украинской территории, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых горожан
- Reuters: Spotify закроет офис в России
- В российское посольство в Австралии прислали конверты с белым порошком
- Президент Казахстана сменил генпрокурора
- Госдеп обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ и правду»
- Дерипаска призвал не затягивать переговоры с Украиной
- Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине
- Forbes: Немецкие власти конфисковали яхту Алишера Усманова
- СМИ: Рогозин сократил свою зарплату на 30% из-за санкций
- Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставки в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru