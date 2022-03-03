Госдеп обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ и правду»

«У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», — цитирует РИА Новости заявление Госдепа.

Американское ведомство заявляет, что ограничение доступа к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) было необоснованным, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что РФ «ведет неспровоцированную войну» против Украины. Госдеп порекомендовал России завершить военную операцию и вывести войска с украинской территории, сообщает RT.

