Google в очередной раз оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, компания Google LLC была признана виновной в нарушение порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в законами РФ.

По решению суда, IT-гиганту выписали штраф в размере 3,8 млн рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент, в котором содержалась информация о распитии алкогольных напитков и курении табачных изделий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

