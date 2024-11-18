Google в очередной раз оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию
Компанию Google в очередной раз оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, компания Google LLC была признана виновной в нарушение порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в законами РФ.
По решению суда, IT-гиганту выписали штраф в размере 3,8 млн рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент, в котором содержалась информация о распитии алкогольных напитков и курении табачных изделий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru