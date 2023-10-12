Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября
Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль в пятницу, 13 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.
Глава Пентагона встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Детали предстоящих переговоров не разглашаются.
Ранее в Израиль прибыль госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он намерен посетить несколько стран Ближнего Востока.
Нетаньяху накануне объявил о создании чрезвычайного правительства Израиля. Главной задачей нового кабмина он назвал победу над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru