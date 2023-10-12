Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября

Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль в пятницу, 13 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Американские военные не будут спасать израильских пленных

Глава Пентагона встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Детали предстоящих переговоров не разглашаются.

Ранее в Израиль прибыль госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он намерен посетить несколько стран Ближнего Востока.

Нетаньяху накануне объявил о создании чрезвычайного правительства Израиля. Главной задачей нового кабмина он назвал победу над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:ИзраильПентагонСША

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