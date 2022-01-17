Глава ООН призвал избавиться от дискриминации в финансовой системе

«Тот камень, который мы закладываем в основание экономического восстановления, уже не ровный. Более восьми из десяти долларов, идущих на восстановление, тратятся в развитых странах», - отметил генсек.

Глава организации подчеркнул, что странам с ограниченными бюджетами нужно «вылезать из ямы, в которой они оказались». Гутерриш напомнил , что в мире бушует рекордная инфляция, рост стоимости кредита, а также резкое увеличение цен на энергоносители и еду.

При этом конкретных мер, направленных на уменьшение неравенства, Гуттериш не предложил.

Ранее стало известно, что США изучают возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совет Безопасности ООН, если эскалация напряженности будет продолжаться «по вине России».

