Глава ООН призвал избавиться от дискриминации в финансовой системе

Существующая финансовая система подвергает бедные страны дискриминации, все ресурсы достаются богатым странам. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе онлайн-форума «Давосская повестка дня».

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«Тот камень, который мы закладываем в основание экономического восстановления, уже не ровный. Более восьми из десяти долларов, идущих на восстановление, тратятся в развитых странах», - отметил генсек.

Глава организации подчеркнул, что странам с ограниченными бюджетами нужно «вылезать из ямы, в которой они оказались». Гутерриш напомнил , что в мире бушует рекордная инфляция, рост стоимости кредита, а также резкое увеличение цен на энергоносители и еду.

При этом конкретных мер, направленных на уменьшение неравенства, Гуттериш не предложил.

Ранее стало известно, что США изучают возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совет Безопасности ООН, если эскалация напряженности будет продолжаться «по вине России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНФинансыДискриминация
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