СМИ: США вынесут украинский кризис на обсуждение в Совбезе ООН

Собеседники издания отмечают, что США «мало что могут сделать» для противостояния РФ, имеющей право вето в Совбезе ООН. Однако Вашингтон намерен привлечь внимание мировой общественности к украинскому кризису.

«Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — считает источник.

Также США рассчитывают, что обсуждение в Совбезе позволит «вбить клин» между РФ и Китаем, который называют «самым могущественным союзником» Москвы.

