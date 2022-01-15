СМИ: США вынесут украинский кризис на обсуждение в Совбезе ООН

США изучают возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совет Безопасности ООН, если эскалация напряженности будет продолжаться «по вине России». Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на источники среди должностных лиц в Вашингтоне.

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Собеседники издания отмечают, что США «мало что могут сделать» для противостояния РФ, имеющей право вето в Совбезе ООН. Однако Вашингтон намерен привлечь внимание мировой общественности к украинскому кризису.

«Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — считает источник.

Также США рассчитывают, что обсуждение в Совбезе позволит «вбить клин» между РФ и Китаем, который называют «самым могущественным союзником» Москвы.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАСовбез ООН
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