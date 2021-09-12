Глава ООН предупредил о грядущем нарушении глобального порядка

Он призвал к совместной работе и признанию общности интересов, так как ни одна из стран не может решить свои проблемы в одиночку. Генсек отметил, что мир находится под «огромным стрессом, и пандемия COVID-19 стала тревожным сигналом, демонстрирующим неспособность наций собраться вместе и принять совместные решения».

Вложенные в вакцинацию 50 млрд долларов в следующие четыре года принесут в мировую экономику около 10 трлн долларов. Гутерриш также предложил провести в 2023 году глобальный саммит, который рассмотрит все будущие риски и кризисы.

Ранее в ООН сообщили, что человечество ожидает глобальный продовольственный кризис.

Там считают, что Земля столкнулась с огромным количеством сложностей, из которых выбраться будет очень сложно.

