Глава ООН предупредил о грядущем нарушении глобального порядка

Мир движется в неправильном направлении и стоит перед «поворотным моментом», когда продолжение работы в обычном режиме может привести к нарушению глобального порядка и вечному кризису, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Он призвал к совместной работе и признанию общности интересов, так как ни одна из стран не может решить свои проблемы в одиночку. Генсек отметил, что мир находится под «огромным стрессом, и пандемия COVID-19 стала тревожным сигналом, демонстрирующим неспособность наций собраться вместе и принять совместные решения».

Вложенные в вакцинацию 50 млрд долларов в следующие четыре года принесут в мировую экономику около 10 трлн долларов. Гутерриш также предложил провести в 2023 году глобальный саммит, который рассмотрит все будущие риски и кризисы.

Ранее в ООН сообщили, что человечество ожидает глобальный продовольственный кризис.

Там считают, что Земля столкнулась с огромным количеством сложностей, из которых выбраться будет очень сложно.

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