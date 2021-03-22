В ООН рассказали о предстоящем глобальном продовольственном кризисе

Там считают, что Земля столкнулась с огромным количеством сложностей, из которых выбраться будет очень сложно. Отмечается, что кроме эпидемии COVID-19, жители планеты страдают от стихийных бедствий, значительная часть которых негативно влияет на сельское хозяйство. Так, пожары и наводнения уничтожают урожай.

Как отмечает ООН, по сравнению с семидесятыми годами ХХ века, число природных катаклизмов выросло в три раза, что говорит о том, что человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия.

Уровень крайней нищеты в мире увеличился впервые за 22 года, заявил ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации по поддержанию мира и стабильности.

По словам главы ООН, мировые негативные тенденции усугубила пандемия коронавируса.

