В ООН рассказали о предстоящем глобальном продовольственном кризисе

Человечество ожидает глобальный продовольственный кризис, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление ООН.

Генсек ООН заявил об угрожающем миллионам людей голоде

Там считают, что Земля столкнулась с огромным количеством сложностей, из которых выбраться будет очень сложно. Отмечается, что кроме эпидемии COVID-19, жители планеты страдают от стихийных бедствий, значительная часть которых негативно влияет на сельское хозяйство. Так, пожары и наводнения уничтожают урожай.

Как отмечает ООН, по сравнению с семидесятыми годами ХХ века, число природных катаклизмов выросло в три раза, что говорит о том, что человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия.

Уровень крайней нищеты в мире увеличился впервые за 22 года, заявил ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации по поддержанию мира и стабильности.

По словам главы ООН, мировые негативные тенденции усугубила пандемия коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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