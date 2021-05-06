ООН: Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет

Температура Земли в 2020 году достигла рекордного уровня за 3 млн лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог». Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека, температура планеты в прошлом году выросла на 3 градуса, а уровень моря поднялся примерно на 15 метров.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня», — подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН предупредил, что мир «стоит на краю пропасти» и движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века.

По мнению Гутерриша, предотвратить «наихудшие последствия дестабилизации климата» возможно с помощью международного сотрудничества, а также важно использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы «встать на более чистый и зеленый путь развития».

