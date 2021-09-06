Глава OMV: до конца строительства «Северного потока - 2» осталось несколько дней

В ближайшие дни завершится строительство «Северного потока — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего главы австрийской OMV Райнер Зеле.

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«Маттиас Варниг [исполнительный директор Nord Stream 2 AG] сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — заявил Зеле.

По его словам, первые поставки газа по газопроводу должны начаться до конца года. Экс-глава считает, что зимой цены на газ в Европе будут высокими, так как подземные хранилища заполнены не полностью.

Напомним, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газопровод не сможет работать в коммерческом режиме.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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