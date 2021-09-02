Песков назвал «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом
Газопровод «Северный поток-2» — исключительно коммерческий проект, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума.
Песков подчеркнул, что «Северный поток-2» близок к завершению.
«Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
При этом Песков подчеркнул, что газопровод — «исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу», пишет RT. Представитель Кремля не согласился с «совместным американо-украинским тезисом» о якобы опасности трубопровода для Украины и Европы в целом.
Накануне Украина и США назвали газопровод «Северный поток-2» угрозой для европейской энергетической безопасности, напоминает «Свободная пресса». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшейся в среду в Белом доме.
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