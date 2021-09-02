Песков назвал «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом

Песков подчеркнул, что «Северный поток-2» близок к завершению.

«Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что газопровод — «исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу», пишет RT. Представитель Кремля не согласился с «совместным американо-украинским тезисом» о якобы опасности трубопровода для Украины и Европы в целом.

Накануне Украина и США назвали газопровод «Северный поток-2» угрозой для европейской энергетической безопасности, напоминает «Свободная пресса». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшейся в среду в Белом доме.

