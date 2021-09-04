На Украине заявили, что «Северному потоку-2» не разрешат работать в коммерческом режиме

Газопровод «Северный поток-2» не сможет работать в коммерческом режиме, считает глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Украина 24».

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«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», — заявил Витренко.

По словам главы «Нафтогаза», трубопровод будет возведен, по нему запустят топливо в рамках тестового запуска, но «в коммерческом режиме этот проект не будет работать» до получения разрешения от регулятора ФРГ и подтверждения Еврокомиссии.

Витренко считает, что для сертификации оператор газопровода должен «доказать полное соответствие европейскому праву», однако это невозможно.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаГазопроводСеверный Поток-2
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