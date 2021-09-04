На Украине заявили, что «Северному потоку-2» не разрешат работать в коммерческом режиме

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», — заявил Витренко.

По словам главы «Нафтогаза», трубопровод будет возведен, по нему запустят топливо в рамках тестового запуска, но «в коммерческом режиме этот проект не будет работать» до получения разрешения от регулятора ФРГ и подтверждения Еврокомиссии.

Витренко считает, что для сертификации оператор газопровода должен «доказать полное соответствие европейскому праву», однако это невозможно.

