На Украине заявили, что «Северному потоку-2» не разрешат работать в коммерческом режиме
Газопровод «Северный поток-2» не сможет работать в коммерческом режиме, считает глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», — заявил Витренко.
По словам главы «Нафтогаза», трубопровод будет возведен, по нему запустят топливо в рамках тестового запуска, но «в коммерческом режиме этот проект не будет работать» до получения разрешения от регулятора ФРГ и подтверждения Еврокомиссии.
Витренко считает, что для сертификации оператор газопровода должен «доказать полное соответствие европейскому праву», однако это невозможно.
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