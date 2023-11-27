Боррель счел бессмысленным отправку еды в Газу при продолжении конфликта

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что нет смысла снабжать жителей сектора Газа гуманитарной помощью при продолжении конфликта. Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции в Барселоне.

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По словам Борреля, увеличение поставок гуманитарной помощи будет недостаточно в текущей ситуации. Он призвал стороны конфликта в секторе Газа к прекращению огня.

«Бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», - сказал дипломат.

Главной задачей Боррель назвал заключение постоянного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В пятницу, 24 ноября, вступило в силу соглашение о четырехдневном перемирии между Израилем и ХАМАС. В понедельник палестинское движение объявило о продлении договоренности на два дня, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСектор ГазаЕвросоюз

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