Боррель счел бессмысленным отправку еды в Газу при продолжении конфликта
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что нет смысла снабжать жителей сектора Газа гуманитарной помощью при продолжении конфликта. Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции в Барселоне.
По словам Борреля, увеличение поставок гуманитарной помощи будет недостаточно в текущей ситуации. Он призвал стороны конфликта в секторе Газа к прекращению огня.
«Бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», - сказал дипломат.
Главной задачей Боррель назвал заключение постоянного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
В пятницу, 24 ноября, вступило в силу соглашение о четырехдневном перемирии между Израилем и ХАМАС. В понедельник палестинское движение объявило о продлении договоренности на два дня, сообщает «Радиоточка НСН».
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