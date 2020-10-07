СМИ: В бундестаге ФРГ поддержали «Северный поток 2»
В комитете бундестага ФРГ поддержали «Северный поток 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Источник агентства рассказал, что эту тему обсуждали на заседании комитета по экономике и энергетике «как раз сегодня», и депутаты, в том числе из правительственных партий, выразили поддержку «Северному потоку 2». Также он заявил, что исходит из того, что проект будет реализован.
Ранее Польское Управление по охране конкуренции и потребителей усмотрело нарушение польского антимонопольного законодательства и выписало штраф «Газпрому» - 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов США). Пять европейских партнёров российской компании поляки решили оштрафовать на 385 млн злотых (100 млн долларов США). Кроме этого от них потребовали в течение 30 дней расторгнуть договор с «Газпромом».
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