Глава МИД КНР отказался слушать Зеленского в ООН
Глава МИД КНР Ван И отказался присутствовать на выступлении украинского президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает «Комсомольская правда».
Дипломат выбрал личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить более актуальные международные вопросы.
Во время выступления Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и политиков Евросоюза, не поддерживающих его «формулу мира». По его словам, любые альтернативы подготовленному Украиной плану по урегулированию конфликта игнорируют действительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru