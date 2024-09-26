Глава МИД КНР отказался слушать Зеленского в ООН

Дипломат выбрал личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить более актуальные международные вопросы.

Во время выступления Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и политиков Евросоюза, не поддерживающих его «формулу мира». По его словам, любые альтернативы подготовленному Украиной плану по урегулированию конфликта игнорируют действительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

