Лавров примет участие в министерской встрече G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран «Группы двадцати». Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лавров посетит Иран

«Мы активно готовимся к предстоящей 7-8 июля встрече министров иностранных дел "двадцатки", в которой примет участие наш министр Сергей Викторович Лавров», — цитирует Биричевского ТАСС.

Ранее стало известно, что глава российского МИД 23-24 июня посетит с рабочим визитом Азербайджан. Лавров встретится с коллегой, главой МИД республики Джейхуном Байрамовым, а также проведет переговоры с главой государства Ильхамом Алиевым.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
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