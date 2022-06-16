Лавров примет участие в министерской встрече G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран «Группы двадцати». Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы активно готовимся к предстоящей 7-8 июля встрече министров иностранных дел "двадцатки", в которой примет участие наш министр Сергей Викторович Лавров», — цитирует Биричевского ТАСС.
Ранее стало известно, что глава российского МИД 23-24 июня посетит с рабочим визитом Азербайджан. Лавров встретится с коллегой, главой МИД республики Джейхуном Байрамовым, а также проведет переговоры с главой государства Ильхамом Алиевым.
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