Глава дипломатии ЕС не исключила отправку войск на Украину
2 декабря 202401:33
Страны Европы могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня, сообщила агентству ANSA новая глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.
«Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — заявила она.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в конфликте на Украине Евросоюз не является воюющей стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru