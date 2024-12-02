Глава дипломатии ЕС не исключила отправку войск на Украину

Страны Европы могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня, сообщила агентству ANSA новая глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

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«Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — заявила она.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в конфликте на Украине Евросоюз не является воюющей стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюз

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