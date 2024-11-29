Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО для прекращения боев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что активная фаза боевых действий может завершиться, если Украина станет членом НАТО с территориями, находящимися под контролем Киева.

По его мнению, альянс должен предоставить защиту этим регионам, что позволит прекратить вооруженный конфликт. Зеленский отметил, что утерянные территории можно будет вернуть дипломатическим путем, и предложил ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.