Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО для прекращения боев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что активная фаза боевых действий может завершиться, если Украина станет членом НАТО с территориями, находящимися под контролем Киева.

По его мнению, альянс должен предоставить защиту этим регионам, что позволит прекратить вооруженный конфликт. Зеленский отметил, что утерянные территории можно будет вернуть дипломатическим путем, и предложил ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.

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Он также допустил возможность проведения референдума для определения условий завершения конфликта, подчеркнув, что вопрос территорий не может решаться без воли народа.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отказ Украины от вступления в НАТО является одним из ключевых условий для возобновления переговоров. Среди других требований Москвы — признание Крыма и новых территорий частью России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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