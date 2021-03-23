Германия продлила локдаун до середины апреля

Руководство ФРГ приняло решение продлить строгие ограничительные меры самоизоляции до середины апреля из-за третьей волны коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна находится в «очень сложной ситуации». По ее словам, больничные койки снова заполняются пациентами с COVID-19, а количество инфицированных растет «в геометрической прогрессии».

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Тематические мероприятия в день празднования Пасхи в Германии будут отменены. Общественные собрания запрещены с 1 по 5 апреля. Также власти ввели дополнительные требования к въезжающим на территорию Германии – они будут должны пройти тестирование на COVID-19.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинГерманияАнгела Меркель
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