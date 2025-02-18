Президент Грузии заявил о попытках подтолкнуть страну к войне с Россией
Грузию после начала конфликта на Украине подталкивали к войне с Россией, заявил президент республики Михаил Кавелашвили. Об этом он рассказал в интервью Radio Courtoisie.
«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали: "Давайте, мы вам оружие предоставим". Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это», — поделился политик.
Кавелашвили подчеркнул, что с самого начала боевых действий на Украине Грузию призывали присоединиться к санкциям, а также послать добровольцев в зону конфликта. По словам политика, народ Грузии помог властям отстоять национальные интересы.
При этом президент раскритиковал действия бывшей главы государства Саломе Зурабишвили, которая «стояла за спиной Молдавии и Украины».
Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в затягивании украинского конфликта, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru