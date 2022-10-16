Генсек ОПЕК считает верным решение о снижении добычи нефти
16 октября 202205:26
Решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти было верным, сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление генсека ОПЕК Хайтама аль-Гейса.
Информацию об озабоченностях США он комментировать не стал.
Ранее конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru