Генсек ОПЕК считает верным решение о снижении добычи нефти

Информацию об озабоченностях США он комментировать не стал.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+.

