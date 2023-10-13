Генсек ООН заявил о коллапсе системы здравоохранения сектора Газа

В секторе Газа система здравоохранения находится на грани коллапса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет РИА Новости.

Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа

Генсек отметил, что в анклаве переполнены морги, а медики гибнут при исполнении служебных обязанностей. По его словам, за последние сутки зафиксировано 34 нападения на медучреждения.

Гутерриш заявил, что больницы сектора Газа больше не могут принимать пациентов. Перемещение миллиона человек с севера анклава на юг в некоторых случаях невозможно, констатировал он.

США попросилb Израиль отложить начало операции в секторе Газа до создания безопасного коридора для выхода мирных жителей, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильООН

Горячие новости

Все новости

партнеры