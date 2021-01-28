Генсек ООН призвал РФ и США к дальнейшему ядерному разоружению
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о надежде на то, что Россия и США после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пойдут по пути ядерного разоружения.
Он подчеркнул, что продление договора было «жизненно необходимо».
«Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — сказал Гутерреш в беседе с ТАСС.
Накануне Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года, сообщает RT.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.
«Этот документ касается не только России и США, но и является фактором стабильности на планете. Договор этот распространяется на такие виды вооружений, как тяжелые вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, в том числе в неядерном оснащении, в том числе пусковые установки для этих ракет. Это повышает градус доверия друг к другу, можно говорить о некоем сближении мелкими шажками. Но говорить о коренном переломе в отношениях между Россией и США я бы воздержался», - сказал Швыткин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- В Конгрессе США выступили против продления СНВ-III на 5 лет
- Названо заболевание, почти втрое повышающее риск смерти от коронавируса
- Генсек ООН призвал РФ и США к дальнейшему ядерному разоружению
- Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов
- Вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru