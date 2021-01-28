Генсек ООН призвал РФ и США к дальнейшему ядерному разоружению

«Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — сказал Гутерреш в беседе с ТАСС.

Накануне Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года, сообщает RT.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.

«Этот документ касается не только России и США, но и является фактором стабильности на планете. Договор этот распространяется на такие виды вооружений, как тяжелые вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, в том числе в неядерном оснащении, в том числе пусковые установки для этих ракет. Это повышает градус доверия друг к другу, можно говорить о некоем сближении мелкими шажками. Но говорить о коренном переломе в отношениях между Россией и США я бы воздержался», - сказал Швыткин.

