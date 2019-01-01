Гейтс рассказал про волшебные «заклинания» Джобса
Компания Apple стала успешной благодаря «заклинаниям» бывшего CEO Apple Стива Джобса. Такое заявление сделал в эфире CNN заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс, сообщает Bloomberg.
Гейтс отметил, что благодаря своим «заклинаниям» Джобс мог любую убыточную компанию превратить в успешную.
«Я был как младший волшебник, потому что он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы Но поскольку я младший волшебник, на меня заклинания не действуют», — подчеркнул Билл Гейтс.
Он упомянул, что за долгие годы конкуренции Microsoft и Apple не встречал более талантливого и мотивированного человека, чем Стив Джобс. В подтверждение мысли он напомнил, что Apple выкупила в 1997 году компанию NeXT, которая в 80-е годы не могла продать ни одного компьютера.
Напомним, что Стив Джобс основал компанию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком. Ее компьютеры стали первыми в мире, которые массово использовались для персональных целей. Уйдя из-за разногласий с инвесторами из Apple, Джобс основал NeXT. После возвращения в «яблочную» компанию в 1997 году, Стив Джобс инициировал создание принципиально новых продуктов. В 2007 году iPhone перевернул сферу компьютерных технологий и вывел Apple на позицию самой дорогой публичной компанией в мире. Спустя четыре года после этого Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы.
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