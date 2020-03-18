Франция сравнила число смертей от гриппа и коронавируса

Согласно статистике, во Франции число скончавшихся от коронавируса в 2 раза больше числа умерших от гриппа.

Так, по данным агентства, с начала ноября прошлого года в стране зарегистрировали 856 тяжелых случаев заболевания гриппом, из которых 88 закончились летальным исходом. В свою очередь, от коронавируса с момента фиксации вируса в стране в середины февраля текущего года из 7730 зараженных скончались 175 человек.

Ранее в начале марта зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во время выступления на пресс-конференции НСН заявил, что в мировом масштабе коронавирус является "маленькой вспышкой, которая по сравнению с гриппом буквально ничего не стоит".





