Франция сравнила число смертей от гриппа и коронавируса
Санитарное агентство Франции сравнило количество смертей от гриппа и коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад ведомства.
Согласно статистике, во Франции число скончавшихся от коронавируса в 2 раза больше числа умерших от гриппа.
Так, по данным агентства, с начала ноября прошлого года в стране зарегистрировали 856 тяжелых случаев заболевания гриппом, из которых 88 закончились летальным исходом. В свою очередь, от коронавируса с момента фиксации вируса в стране в середины февраля текущего года из 7730 зараженных скончались 175 человек.
Ранее в начале марта зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во время выступления на пресс-конференции НСН заявил, что в мировом масштабе коронавирус является "маленькой вспышкой, которая по сравнению с гриппом буквально ничего не стоит".
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