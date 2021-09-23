Финские медики предложили отменить тесты при въезде для привитых «Спутником V»
Сотрудники Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии не считают привитых вакциной «Спутник V» способными обострить эпидемическую ситуацию стране, сообщает телерадиокомпания YLE.
Финские медики обратились в минсоцздрав страны с предложением разрешить въезд без тестов тем, кто вакцинировался российским препаратом.
По их мнению, одобрение «Спутника V» позволит избежать давления в точках въезда на восточной границе.
Ранее правительство Финляндии объявило о продлении введенных на границах страны ковидных ограничений до 10 октября.
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