Финские медики предложили отменить тесты при въезде для привитых «Спутником V»

Сотрудники Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии не считают привитых вакциной «Спутник V» способными обострить эпидемическую ситуацию стране, сообщает телерадиокомпания YLE.

Финские медики обратились в минсоцздрав страны с предложением разрешить въезд без тестов тем, кто вакцинировался российским препаратом.

По их мнению, одобрение «Спутника V» позволит избежать давления в точках въезда на восточной границе.

Ранее правительство Финляндии объявило о продлении введенных на границах страны ковидных ограничений до 10 октября.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусСпутник VФинляндия
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