Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
Правительство Финляндии второй раз с марта прошлого года ввело режим чрезвычайного положения в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина этой страны.
Решение было принято в понедельник, 1 марта, на заседании правительства. Мера вступает в силу немедленно.
При этом, как и планировалось ранее, карантинные меры будут введены с 8 марта.
На прошлой неделе сообщалось, что дополнительные ограничения в Финляндии будут введены в стране на три недели: с 8 по 28 марта. Школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение. В наиболее неблагоприятных с точки зрения эпидситуации регионах, будет запрещено собираться большими группами, сообщает телеканал «360».
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась после Рождества, в том числе из-за распространения «британского» штамма коронавируса.
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