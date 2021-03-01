Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Правительство Финляндии второй раз с марта прошлого года ввело режим чрезвычайного положения в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина этой страны.

Решение было принято в понедельник, 1 марта, на заседании правительства. Мера вступает в силу немедленно.

При этом, как и планировалось ранее, карантинные меры будут введены с 8 марта.

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На прошлой неделе сообщалось, что дополнительные ограничения в Финляндии будут введены в стране на три недели: с 8 по 28 марта. Школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение. В наиболее неблагоприятных с точки зрения эпидситуации регионах, будет запрещено собираться большими группами, сообщает телеканал «360».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась после Рождества, в том числе из-за распространения «британского» штамма коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусФинляндия
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