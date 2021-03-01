Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Правительство Финляндии второй раз с марта прошлого года ввело режим чрезвычайного положения в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина этой страны.

Решение было принято в понедельник, 1 марта, на заседании правительства. Мера вступает в силу немедленно.

При этом, как и планировалось ранее, карантинные меры будут введены с 8 марта.