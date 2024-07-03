Россия пообещала ответить на агрессивную политику Финляндии

Россия примет необходимые меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и её союзников по НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

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Он указал, что наращивание военного потенциала Североатлантического альянса на российской границе угрожает безопасности страны.

«Москва предпримет необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии», - заключил Настасьин.

Ранее пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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