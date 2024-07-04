В Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы

В публикации отмечается, что президент страны Александер Стубб уверен в том, что именно Россия переправила мигрантов из Йемена, Ирака, Эфиопии и Сирии.

Также глава государства уточнил, что, согласно разведданным, у мигрантов есть возможность попасть на границу Финляндии и России около Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о сокращении пособия лицам, которые ищут убежища, до минимума, разрешенного в ЕС, напоминает РЕН ТВ.

