В Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы
У границ Финляндии скапливаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции», передает портал Yle со ссылкой на Пограничную службу Финляндии.
В публикации отмечается, что президент страны Александер Стубб уверен в том, что именно Россия переправила мигрантов из Йемена, Ирака, Эфиопии и Сирии.
Также глава государства уточнил, что, согласно разведданным, у мигрантов есть возможность попасть на границу Финляндии и России около Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о сокращении пособия лицам, которые ищут убежища, до минимума, разрешенного в ЕС, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru