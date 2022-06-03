Финансист: серьезных последствий продажи КНР госдолга США не будет
Названы последствия продажи Пекином всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олега Шибанова.
По его словам, такой ситуации не будет, несмотря на продолжение введения торговых ограничений Вашингтоном. Эксперт считает, что китайские власти, вероятно, в ближайшее время сохранят свои долларовые активы.
Шибанов напомнил, что возобновление напряженности между КНР и США произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. Если американские провокации будут продолжаться, Пекин будет вынужден дать более серьезный ответ.
Как сообщалось ранее, власти КНР не пойдут на компромисс или уступки в вопросах, касающихся Тайваня. В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью его территории, заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
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