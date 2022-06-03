Финансист: серьезных последствий продажи КНР госдолга США не будет

По его словам, такой ситуации не будет, несмотря на продолжение введения торговых ограничений Вашингтоном. Эксперт считает, что китайские власти, вероятно, в ближайшее время сохранят свои долларовые активы.

Шибанов напомнил, что возобновление напряженности между КНР и США произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. Если американские провокации будут продолжаться, Пекин будет вынужден дать более серьезный ответ.

Как сообщалось ранее, власти КНР не пойдут на компромисс или уступки в вопросах, касающихся Тайваня. В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью его территории, заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

