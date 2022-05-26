В США заявили о тайваньском фиаско Байдена

Журналист задался вопросом, как союзники Вашингтона воспринимают конфузы Байдена. «Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась», — сообщил Варни.

Указав на слабость и нерешительность американского президента, ведущий напомнил о выводе американских войск из Афганистана, кризисе детского питания в США, а также о резком росте цен на бензин.

Напомним, Байден заявил, что страна может использовать военную силу в случае вторжения Китая на Тайвань. В МИД Китая выразили протест в связи с заявлением американского лидера, пообещав предпринять «решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности». Позже Госдепартамент США заявил, что несмотря на высказывания Байдена США не меняли внешнеполитический курс.

