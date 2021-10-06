Новак предложил способ стабилизации цен на газ в Европе за счёт «Газпрома»

Заместитель председателя правительства Александр Новак предложил нарастить реализацию газа на электронной торговой площадке «Газпрома» в качестве одного из способов стабилизации цен на голубое топливо в Европе. Эту инициативу он озвучил на совещании по развитию энергетики под руководством президента РФ Владимира Путина.

Вторым положительным фактором, который позволит «несколько охладить» ситуацию Новак назвал скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по трубопроводу «Северный поток 2». Владимир Путин поддержал идею с торгами, однако особо подчеркнул, что это надо сделать не через европейский спотовый рынок, а через биржу в Санкт-Петербурге.

В свою очередь вице-премьер напомнил о необходимости учитывать, что процесс закачки газа в российские подземные хранилища будет продолжаться еще 10 – 14 дней. Это необходимо, чтобы в первую очередь обеспечить прохождение осенне-зимнего периода в РФ.

Недавно «Газпром экспорт» возобновил продажу топлива с поставкой в 2022 году на своей электронной торговой площадке. Там же идёт продажа газа европейским покупателям по спотовым ценам.

