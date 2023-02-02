Фермеры Польши заблокировали границу с Украиной

Фермеры из Польши в рамках акции протеста заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Аграрии требуют прекратить поставки украинского зерна под видом технического, которое не подпадает под нормы контроля качества, передает Tygodnik Zamojski.

Дороги на границе заблокированы тракторами. Участники акции развернули плакаты с надписями о высоком качестве польских продуктов и критикой властей. «Техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих», - говорится на одном из них.

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Согласно опубликованной статистики, поставки дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины подскочили в последнее время и продолжают увеличиваться, что создает проблемы для фермеров из соседних с ней стран Евросоюза. Доклад на эту тему подготовили представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

В прошлом году ЕС разрешил Украине поставлять сельхоз продукцию без взимания пошлины, что ударило по фермерам Польши. Варшава рассматривает вопрос о возвращении пошлин на украинские поставки.

Между тем, Минсельхоз России готовит предложение по квотированию импорта семян. Его можно заместить за пять лет, заявил в комментарии НСН ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаФермерыПольша
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