Евросоюз пригрозил Ирану новым пакетом санкций

По словам Альбареса, насилие по отношению к женщинам и мужчинам, принимавшим участие в мирных демонстрациях, было совершенно непропорциональным. Дипломат подчеркнул, что он стал одним из первых глав МИД в мире, вызвавшим посла Ирана, чтобы обсудить неприемлемость сложившейся ситуации.

Глава МИД Испании предупредил Иран о дополнительных санкциях со стороны Евросоюза. Альбарес сообщил, что ЕС уже принял первый пакет антииранских санкций из-за протестов, однако выразил готовность вводить ограничения в дальнейшем.

Ранее Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

