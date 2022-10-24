Евросоюз пригрозил Ирану новым пакетом санкций

Евросоюз допускает введение новых ограничений против Ирана в случае продолжения репрессий в стране. Соответствующее заявление главы испанского МИД Хосе Мануэля Альбареса опубликовало агентство ТАСС.

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По словам Альбареса, насилие по отношению к женщинам и мужчинам, принимавшим участие в мирных демонстрациях, было совершенно непропорциональным. Дипломат подчеркнул, что он стал одним из первых глав МИД в мире, вызвавшим посла Ирана, чтобы обсудить неприемлемость сложившейся ситуации.

Глава МИД Испании предупредил Иран о дополнительных санкциях со стороны Евросоюза. Альбарес сообщил, что ЕС уже принял первый пакет антииранских санкций из-за протестов, однако выразил готовность вводить ограничения в дальнейшем.

Ранее Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзИран
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