Евросоюз пригрозил Ирану новым пакетом санкций
Евросоюз допускает введение новых ограничений против Ирана в случае продолжения репрессий в стране. Соответствующее заявление главы испанского МИД Хосе Мануэля Альбареса опубликовало агентство ТАСС.
По словам Альбареса, насилие по отношению к женщинам и мужчинам, принимавшим участие в мирных демонстрациях, было совершенно непропорциональным. Дипломат подчеркнул, что он стал одним из первых глав МИД в мире, вызвавшим посла Ирана, чтобы обсудить неприемлемость сложившейся ситуации.
Глава МИД Испании предупредил Иран о дополнительных санкциях со стороны Евросоюза. Альбарес сообщил, что ЕС уже принял первый пакет антииранских санкций из-за протестов, однако выразил готовность вводить ограничения в дальнейшем.
Ранее Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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