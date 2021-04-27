Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Ранее компания-оператор проекта трубопровода Nord Stream 2 AG сообщила о начале укладки труб газопровода в водах Дании судном «Академик Черский».

По словам Гривача, назвать более точные сроки завершения строительства «Северного потока-2» пока сложно, поскольку этот процесс «зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю».

Эксперт считает, что присоединение «Академика Черского» к работам демонстрирует, что санкции США не помешали дооснащению и сертификации газопровода.

«Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой», — добавил Гривач.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» достроят в текущем году.

