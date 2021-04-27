Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» и пусконаладочные работы могут быть завершены в течение нескольких месяцев. Таким мнением поделился замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с РИА Новости.

«Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока — 2» у берегов Дании

Ранее компания-оператор проекта трубопровода Nord Stream 2 AG сообщила о начале укладки труб газопровода в водах Дании судном «Академик Черский».

По словам Гривача, назвать более точные сроки завершения строительства «Северного потока-2» пока сложно, поскольку этот процесс «зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю».

Эксперт считает, что присоединение «Академика Черского» к работам демонстрирует, что санкции США не помешали дооснащению и сертификации газопровода.

«Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой», — добавил Гривач.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» достроят в текущем году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СтроительствоГазопроводСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры