Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» и пусконаладочные работы могут быть завершены в течение нескольких месяцев. Таким мнением поделился замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с РИА Новости.
Ранее компания-оператор проекта трубопровода Nord Stream 2 AG сообщила о начале укладки труб газопровода в водах Дании судном «Академик Черский».
По словам Гривача, назвать более точные сроки завершения строительства «Северного потока-2» пока сложно, поскольку этот процесс «зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю».
Эксперт считает, что присоединение «Академика Черского» к работам демонстрирует, что санкции США не помешали дооснащению и сертификации газопровода.
«Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой», — добавил Гривач.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» достроят в текущем году.
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