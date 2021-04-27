Эксперт назвал условие остановки «Северного потока — 2»

Строительству газопровода «Северный поток -2» могут помешать санкции Евросоюза. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, такой сценарий сейчас маловероятен, потому что проект «Северный поток-2» рассматривается, прежде всего, с экономической точки зрения.

МИД Германии не намерен рассматривать «Северный поток - 2» как рычаг влияния на РФ

Он отметил, что санкции возможны в случае эскалации конфликта в Донбассе, но сейчас напряженность в регионе начинается снижаться. Юшков подчеркнул, что Германия будет до последнего сопротивляться новым санкциям, если вопрос будет стоять таким образом.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» приступил к укладке трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаСеверный Поток-2Санкции ЕС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры