Эксперт назвал условие остановки «Северного потока — 2»
Строительству газопровода «Северный поток -2» могут помешать санкции Евросоюза. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
По его словам, такой сценарий сейчас маловероятен, потому что проект «Северный поток-2» рассматривается, прежде всего, с экономической точки зрения.
Он отметил, что санкции возможны в случае эскалации конфликта в Донбассе, но сейчас напряженность в регионе начинается снижаться. Юшков подчеркнул, что Германия будет до последнего сопротивляться новым санкциям, если вопрос будет стоять таким образом.
Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» приступил к укладке трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
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