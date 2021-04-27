Эксперт назвал условие остановки «Северного потока — 2»

Он отметил, что санкции возможны в случае эскалации конфликта в Донбассе, но сейчас напряженность в регионе начинается снижаться. Юшков подчеркнул, что Германия будет до последнего сопротивляться новым санкциям, если вопрос будет стоять таким образом.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» приступил к укладке трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

