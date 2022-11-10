Экс-советник главы Пентагона раскритиковал Киев за иллюзию готовности к диалогу с Москвой

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский создали иллюзию готовности Киева к переговорам с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский по указке США специально выдвинул невыполнимые условия, чтобы уничтожить процесс мирного урегулирования конфликта.

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», - пояснил Макгрегор.

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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