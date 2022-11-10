Экс-советник главы Пентагона раскритиковал Киев за иллюзию готовности к диалогу с Москвой
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский создали иллюзию готовности Киева к переговорам с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский по указке США специально выдвинул невыполнимые условия, чтобы уничтожить процесс мирного урегулирования конфликта.
«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», - пояснил Макгрегор.
Ранее Зеленский назвал условия для переговоров с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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