По его словам, президент Украины Владимир Зеленский по указке США специально выдвинул невыполнимые условия, чтобы уничтожить процесс мирного урегулирования конфликта.

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», - пояснил Макгрегор.

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

