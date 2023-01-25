Экс-глава ЦРУ заявил об обучении ВСУ в течение долгого времени
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение долгого времени проходили обучение в США, сообщил в эфире подкаста Fox News на YouTube экс-глава ЦРУ, бывший американский госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, американские военные обучали украинских солдат очень долгое время. «Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать», — заявил Помпео.
Он также призвал американцев гордиться тем, что их жизням ничего не угрожало, поскольку инструкторы США «проделали отличную работу, обучая других защищать свою страну».
Ранее стало известно, что действующий директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев. Это было необходимо с тем, чтобы рассказать главе государства Владимиру Зеленскому о «планах» Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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