Экс-глава Минобороны Сербии Вулин: протесты в Белграде похожи на Майдан
Протесты в Белграде, которые начались после объявления результатов выборов в парламент Сербии, имеют много общего с украинским Майданом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экс-министра обороны Александра Вулина.
По его словам, представители оппозиции не в состоянии одержать победу на честных выборах, поэтому они пошли по нехорошему пути и пытаются свергнуть сербское правительство, используя силу на улицах. Он также указал на различие между Майданом в Украине и Белградом. «Президент Вучич – не Янукович, и наша система безопасности не коррумпирована. Мы решительно поддерживаем не только президента, но и Конституцию, и законы Сербии», – отметил Вулин.
Отмечается, что голосование в стране было легитимным и население знает об этом.
Ранее сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» - студенческая организация «Борьба» - анонсировали суточную акцию протеста в Белграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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