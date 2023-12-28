Экс-глава Минобороны Сербии Вулин: протесты в Белграде похожи на Майдан

По его словам, представители оппозиции не в состоянии одержать победу на честных выборах, поэтому они пошли по нехорошему пути и пытаются свергнуть сербское правительство, используя силу на улицах. Он также указал на различие между Майданом в Украине и Белградом. «Президент Вучич – не Янукович, и наша система безопасности не коррумпирована. Мы решительно поддерживаем не только президента, но и Конституцию, и законы Сербии», – отметил Вулин.

Отмечается, что голосование в стране было легитимным и население знает об этом.

Ранее сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» - студенческая организация «Борьба» - анонсировали суточную акцию протеста в Белграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

