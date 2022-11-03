Экс-директора ЦРУ Помпео обвинили в шпионаже

Обвинение настаивает на том, что Помпео руководил слежкой за журналистом Джулианом Ассанжем, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Кроме того, его обвиняют в шпионаже за другими журналистами и юристами, которые посещали Ассанжа в посольстве.

Ранее стало известно, что за Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер, также слежка велась за адвокатом Джеффри Робертсоном, который встречался с Ассанжем, и за сотрудниками WikiLeaks в 2017 году.

Основатель известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что власти США могут убить Ассанжа. Музыкант потребовал освобождения Ассанжа и заявлял о несправедливости его задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

