Экс-директора ЦРУ Помпео обвинили в шпионаже
Бывшему директору ЦРУ Майку Помпео предъявили иск по обвинению в шпионаже, сообщает «РЕН ТВ».
Обвинение настаивает на том, что Помпео руководил слежкой за журналистом Джулианом Ассанжем, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Кроме того, его обвиняют в шпионаже за другими журналистами и юристами, которые посещали Ассанжа в посольстве.
Ранее стало известно, что за Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер, также слежка велась за адвокатом Джеффри Робертсоном, который встречался с Ассанжем, и за сотрудниками WikiLeaks в 2017 году.
Основатель известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что власти США могут убить Ассанжа. Музыкант потребовал освобождения Ассанжа и заявлял о несправедливости его задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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