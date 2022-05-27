СМИ: Запад может отменить санкции против российских бизнесменов за помощь Украине

Запад хочет дать российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций, если они будут передавать деньги на восстановление Украины. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на осведомленные источники.

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«Заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею еще на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе», — пишет агентство.

Украина в курсе этих обсуждений, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в Евросоюзе предложили передать Киеву заблокированные из-за санкций активы российских олигархов, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, ЕС заморозил недвижимость и яхты бизнесменов на сумму 10 млрд евро.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БизнесУкраинаСанкции Против России
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