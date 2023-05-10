ЕК: Германия должна отказаться от нефти через «Дружбу»

Как говорится в соответствующем документе, временное исключение, предоставленное ФРГ для поставок сырой нефти из России должно прекратиться. При этом Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжить импортировать сырье через трубопровод.

Ранее глава польской Orlen оценил убытки из-за отказа от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

