ЕК: Германия должна отказаться от нефти через «Дружбу»

Берлину нужно отказаться от нефти, которую страна получает через трубопровод «Дружба», сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на Еврокомиссию.

«Транснефть» опровергла данные об ударе по трубопроводу «Дружба»

Как говорится в соответствующем документе, временное исключение, предоставленное ФРГ для поставок сырой нефти из России должно прекратиться. При этом Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжить импортировать сырье через трубопровод.

Ранее глава польской Orlen оценил убытки из-за отказа от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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