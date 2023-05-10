ЕК: Германия должна отказаться от нефти через «Дружбу»
10 мая 202300:38
Берлину нужно отказаться от нефти, которую страна получает через трубопровод «Дружба», сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на Еврокомиссию.
Как говорится в соответствующем документе, временное исключение, предоставленное ФРГ для поставок сырой нефти из России должно прекратиться. При этом Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжить импортировать сырье через трубопровод.
Ранее глава польской Orlen оценил убытки из-за отказа от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- ЕК: Германия должна отказаться от нефти через «Дружбу»
- В США назвали Китай стратегическим вызовом для страны
- В США повысили прогноз по спросу на нефть в мире
- Товарооборот России и Китая вырос на 41%
- Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл
- Производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки
- Экс-советник Пентагона: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ
- Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском
- Блинкен заявил, что Киев получил все вооружения для успешного наступления
- CNN: Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки
9 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru