Джонсону могут объявить вотум недоверия
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН в эфире НСН предположила возмущение английского парламента решением королевы и премьер-министра.
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, говорится в сообщении королевского двора. Ранее в среду Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, чтобы существенно снизить шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения.
Джонсон уверяет, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любых вариантах развития событий. Теперь парламентарии вернутся с каникул 3 сентября, проработают всего несколько дней и возобновят деятельность 14 октября, поэтому у них останется слишком мало времени для противодействия премьеру.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН, чем опасно для Джонсона его решение отстранить парламент от влияния на Brexit.
«У Джонсона есть такой гуру-советник Доминик Каминс. Он хитрый. Не знаю, что он придумал. Я могу сказать, что будет возмущение тем, что Джонсон выражает неуважение к парламенту, поэтому депутаты во главе со спикером парламента Джоном Беркоу постараются этому сопротивляться. Они могут объявить Джонсону вотум недоверия. А королева, действуя по рекомендации премьер министра, поставит себя в очень неудобное положение, потому что это очень спорный вопрос. Монарх должен стоять над политикой. За это ее могут обвинить в том, что она вмешивается в политику», - отметила она.
Ранее 25 августа Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки. Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.
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