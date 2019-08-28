Джонсону могут объявить вотум недоверия

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, говорится в сообщении королевского двора. Ранее в среду Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, чтобы существенно снизить шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения.

Джонсон уверяет, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любых вариантах развития событий. Теперь парламентарии вернутся с каникул 3 сентября, проработают всего несколько дней и возобновят деятельность 14 октября, поэтому у них останется слишком мало времени для противодействия премьеру.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН, чем опасно для Джонсона его решение отстранить парламент от влияния на Brexit.