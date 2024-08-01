Движение ХАМАС опровергло ликвидацию лидера своего боевого крыла ад-Дейфа

Палестинское движение ХАМАС опровергло официальное заявление Израиля о ликвидации лидера своего боевого крыла Мухаммада ад-Дейфа. Об этом сообщил зампредседателя движения Халил аль-Хайя в интервью газете Al Jazeera.

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«Мухаммад ад-Дейф слышит вас сейчас и высмеивает вашу ложь», — сказал он.

По словам Халила аль-Хайя, заявление Израиля было попыткой израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выдать желаемое за действительное, при этом сорвав мирные переговоры.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки сообщили о ликвидации ад-Дейфа и опубликовали кадры, на которых видно, как истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса, передает «Радиоточка НСН».

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