СМИ: В Финляндии могут пересмотреть соглашения по Аландским островам

По данным издания, после того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным.

Финские парламентарии считают, что нужно пересмотреть вопрос о мирном статусе островов. При этом власти Аландских островов хотят сохранить действующий демилитаризованный статус.

В МИД ожидают, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства РФ на Аландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

