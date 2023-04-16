СМИ: В Финляндии могут пересмотреть соглашения по Аландским островам

Власти Финляндии после присоединения к Североатлантическому альянсу думают над разрывом соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов, сообщает Ilta-Sanomat.

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По данным издания, после того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным.

Финские парламентарии считают, что нужно пересмотреть вопрос о мирном статусе островов. При этом власти Аландских островов хотят сохранить действующий демилитаризованный статус.

В МИД ожидают, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства РФ на Аландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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